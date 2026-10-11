Abgehängt oder reaktiviert? Was passiert mit dem Bahnhof Zolleiche im Hunsrück? Christoph Strouvelle 11.10.2026, 16:00 Uhr

i Der Verladebahnhof Zolleiche: Für eine Reaktivierung wird ein Straßenanschluss benötigt. Christoph Strouvelle

Nach Fertigstellung der vierspurigen B50neu soll die B327 zwischen Hinzerath und Hochscheid zurückgebaut werden, was in Morbach heftig kritisiert wird. Jetzt kommen neue Aspekte ins Spiel.

Morbach-Wederath. Die B50neu beschäftigt die Gremien der anliegenden Kommunen nach wie vor. Der Grund: Zwischen dem vierspurigen Teil der Straße bei Longkamp und dem ebenfalls autobahnähnlich ausgebauten Teil, der von Rheinböllen bis zum Flughafen Hahn reicht, besteht nach wie vor eine Lücke, denn dort ist sie nur zweispurig.







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