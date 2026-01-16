Jahresausblick der VG Cochem Was macht Sie optimistisch, Herr Lambertz? Birgit Pielen 16.01.2026, 06:30 Uhr

i Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, sagt: "Mein Vorsatz ist auch, dass ich mir im Jahr 2026 mehr Zeit für Freunde und Familie nehme." Kevin Rühle

Die Krisen dieser Welt beeinflussen auch den kleinen Kosmos. Das geht Wolfgang Lambertz, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, nicht anders als anderen Menschen. Wir haben ihn gefragt, was ihn optimistisch auf das Jahr 2026 blicken lässt.

Familie und Freunde seien seine Kraftquelle, sagt Wolfgang Lambertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, im Interview mit unserer Zeitung. Diese Kraftquelle wird er auch im Jahr 2026 brauchen, denn in der Moselregion stehen große Herausforderungen an.







