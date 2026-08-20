Serienstar von der Mosel
Was macht eigentlich Schauspieler Stefan Bockelmann?
Stefan Bockelmanns spielt eine der Hauptrollen in der Serie „Alles was zählt“.
Stefan Bockelmanns spielt eine der Hauptrollen in der Serie „Alles was zählt“.
Stefan Bockelmann/Steffen Adams

Was hat Stefan Bockelmann in seinem Leben schon Dramen erlebt! Zum Glück aber nur auf dem Fernsehbildschirm. Privat dreht der Schauspieler aus Traben-Trarbach an ganz anderen Schrauben...

Lesezeit 3 Minuten
E s gibt wohl kaum Höhen und Tiefen, die Stefan Bockelmann nicht schon durchgemacht hat. Pardon, Malte Winter. Oder Henning Ziegler. In diesen Rollen hat der in Traben-Trarbach geborene Schauspieler die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Warum Fernsehstar Stefan Bockelmann privat schon mal auf die Knie geht

Stolze 16 Jahre lang spielte er in der RTL-Serienproduktion „Unter uns“ Malte Winter, der sich immer wieder mit allerlei ...
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