Serienstar von der Mosel Was macht eigentlich Schauspieler Stefan Bockelmann? Ursula Bartz 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Stefan Bockelmanns spielt eine der Hauptrollen in der Serie „Alles was zählt“. Stefan Bockelmann/Steffen Adams

Was hat Stefan Bockelmann in seinem Leben schon Dramen erlebt! Zum Glück aber nur auf dem Fernsehbildschirm. Privat dreht der Schauspieler aus Traben-Trarbach an ganz anderen Schrauben...

E s gibt wohl kaum Höhen und Tiefen, die Stefan Bockelmann nicht schon durchgemacht hat. Pardon, Malte Winter. Oder Henning Ziegler. In diesen Rollen hat der in Traben-Trarbach geborene Schauspieler die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Warum Fernsehstar Stefan Bockelmann privat schon mal auf die Knie geht Stolze 16 Jahre lang spielte er in der RTL-Serienproduktion „Unter uns“ Malte Winter, der sich immer wieder mit allerlei ...







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