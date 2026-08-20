Was hat Stefan Bockelmann in seinem Leben schon Dramen erlebt! Zum Glück aber nur auf dem Fernsehbildschirm. Privat dreht der Schauspieler aus Traben-Trarbach an ganz anderen Schrauben...
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E s gibt wohl kaum Höhen und Tiefen, die Stefan Bockelmann nicht schon durchgemacht hat. Pardon, Malte Winter. Oder Henning Ziegler. In diesen Rollen hat der in Traben-Trarbach geborene Schauspieler die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Warum Fernsehstar Stefan Bockelmann privat schon mal auf die Knie geht
Stolze 16 Jahre lang spielte er in der RTL-Serienproduktion „Unter uns“ Malte Winter, der sich immer wieder mit allerlei ...