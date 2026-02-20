Nach Stromausfall in Cochem
Was ist eigentlich eine Erdrakete?
Beim Verlegen von Glasfaserleitungen ist es zu einem Stromausfall gekommen.
Beim Verlegen von Glasfaserleitungen ist es zu einem Stromausfall gekommen.
Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

In etlichen Haushalten in und um Cochem ist am Mittwochmittag der Strom ausgefallen. Grund war ein Unfall bei Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau mit einer Erdrakete. Was es damit auf sich hat. 

Lesezeit 1 Minute
Bei Glasfaserausbauarbeiten im Kreis Cochem-Zell ist am Mittwoch eine Stromleitung beschädigt worden. Eine Stunde lang waren die Haushalte in Cochem, Ernst und Bruttig-Fankel komplett ohne Strom. Verantwortlich dafür war laut Auskunft des Netzbetreibers Westnetz eine Erdrakete, die beim grabenlosen Verlegen von Kabeln in Cochem zum Einsatz kam.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren