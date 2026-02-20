In etlichen Haushalten in und um Cochem ist am Mittwochmittag der Strom ausgefallen. Grund war ein Unfall bei Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau mit einer Erdrakete. Was es damit auf sich hat.
Bei Glasfaserausbauarbeiten im Kreis Cochem-Zell ist am Mittwoch eine Stromleitung beschädigt worden. Eine Stunde lang waren die Haushalte in Cochem, Ernst und Bruttig-Fankel komplett ohne Strom. Verantwortlich dafür war laut Auskunft des Netzbetreibers Westnetz eine Erdrakete, die beim grabenlosen Verlegen von Kabeln in Cochem zum Einsatz kam.