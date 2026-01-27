Ausblick mit Jürgen Hoffmann Was in der VG Zell 2026 wichtig wird Birgit Pielen 27.01.2026, 06:00 Uhr

i Jürgen Hoffmann (FDP), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell, sagt: "Große Hürden, insbesondere für Kommunen, sehe ich in einer ausufernden statt zurückgehenden Bürokratie." Kevin Rühle

Eines der großen Themen in der Verbandsgemeinde Zell ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Das treibt auch VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann (FDP) um, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt.

In der Verbandsgemeinde Zell stehen in diesem Jahr große Projekte an. Für VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann (FDP) ist unter anderem die Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region „von zentraler Bedeutung“. Im im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er einen Ausblick auf das Jahr 2026 und erklärt, was in den 23 Ortsgemeinden und der Stadt Zell an großen Projekten ansteht.







Artikel teilen

Artikel teilen