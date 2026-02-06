Karneval in Binningen
Was in Apotheken und auf Reitplätzen schiefgehen kann
Nicht immer ganz einig sind sich KV-Präsident Sascha Ternes und Obermöhn Jenna Urwer bei einem närrischen Minispiel. Kim Kalfels
Nicht immer ganz einig sind sich KV-Präsident Sascha Ternes und Obermöhn Jenna Urwer bei einem närrischen Minispiel. Kim Kalfels und Aaron Henzgen (im Hintergrund) moderieren den außerplanmäßigen Programmpunkt.
Beate Ternes

Mut zur Selbstironie und Humor, die Akteure im Binninger Karneval haben zum Glück eine gehörige Portion davon abbekommen. Packt man akrobatische Tänze und viel Musik hinzu, rücken Alltagssorgen in den Hintergrund. Und zwar auf leichte Art.

Lesezeit 2 Minuten
„Fastnacht heißt: Probleme ade, für ein paar Stunden tut nichts mehr weh“ – mit diesen Worten eröffnete Sascha Ternes, Präsident des Binninger Karnevalsvereins, die Kappensitzung im Eifeldorf. Der Urgedanke des Karnevals, den Ernst des Lebens mal beiseite und stattdessen Frohsinn und Geselligkeit hochleben zu lassen, wurde bei witzigen Sprechvorträgen und bunten Tänzen zum gelebten Motto des Abends. Für den traditionellen Auftakt im ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren