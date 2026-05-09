Zeller Fotografin Schnorbach Was Frauen wirklich schön macht Birgit Pielen 09.05.2026, 10:00 Uhr

i Doris Schnorbach sagt: "Ich will die Geschichte eines Gesichtes erzählen." Birgit Pielen

Glatte Gesichter, perfekte Inszenierung – und doch fehlt etwas: Echtheit. Die Zeller Fotografin Doris Schnorbach erzählt, warum Falten der Schlüssel zu wahrer Schönheit sind – nicht nur am Muttertag.

Perfekte Bilder gibt es überall. Doch die Zeller Fotografin Doris Schnorbach interessiert etwas anderes: echte Gesichter. Das ist für viele Frauen ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Wie die 64-Jährige ihre Kundinnen – nicht nur zum Muttertag – dabei begleitet, erzählt sie im Interview.







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