Zeller Fotografin Schnorbach
Was Frauen wirklich schön macht
Doris Schnorbach sagt: "Ich will die Geschichte eines Gesichtes erzählen."
Doris Schnorbach sagt: "Ich will die Geschichte eines Gesichtes erzählen."
Birgit Pielen

Glatte Gesichter, perfekte Inszenierung – und doch fehlt etwas: Echtheit. Die Zeller Fotografin Doris Schnorbach erzählt, warum Falten der Schlüssel zu wahrer Schönheit sind – nicht nur am Muttertag.

Lesezeit 4 Minuten
Perfekte Bilder gibt es überall. Doch die Zeller Fotografin Doris Schnorbach interessiert etwas anderes: echte Gesichter. Das ist für viele Frauen ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Wie die 64-Jährige ihre Kundinnen – nicht nur zum Muttertag – dabei begleitet, erzählt sie im Interview.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren