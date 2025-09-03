Zahlreiche Gewässer in Rheinland-Pfalz sind von Blaualgen befallen. Auch in der Mosel breiten sich die grünen Schlieren aus. Wie gefährlich sind sie für Natur, Mensch und Tier?

Ob beim Wassersport, einer Schifffahrt oder einer Wanderung entlang der Mosel: Die grüne Verfärbung des Flusses fällt schon von Weitem auf. Die Farbe entsteht durch die Blaualgen, die sich seit Wochen vermehrt in der Mosel finden. Insbesondere die anhaltende Trockenheit und Wärme in den Sommermonaten begünstigen das Wachstum der sogenannten Blaualgenblüten.

Die Blaualgen, im Fachjargon als Cyanobakterien bekannt, vermehren sich bei großer Sonneneinstrahlung und einer hohen Luft- und Wassertemperatur. Auch ein hoher Nährstoffgehalt, darunter Phosphat, ist eine Voraussetzung für die Entstehung der giftigen Schlieren im Wasser. Begünstigt wird der Prozess zusätzlich durch staugeregelte und langsam fließende Gewässer, wie es bei der Mosel der Fall ist. Das Landesamt für Umwelt (LfU) Rheinland-Pfalz erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Das Phänomen ist in der Mosel 2017 erstmals aufgetreten und ist seitdem regelmäßig zu beobachten.“ Einer der Gründe dafür ist auch der Klimawandel, der durch die Gewässererwärmung optimale Lebensbedingungen für die Cyanobakterien schafft.

i Die Blaualgen vermehren sich bei anhaltender Trockenheit und Wärme insbesondere in staugeregelten und langsam fließenden Gewässern wie der Mosel. Birgit Pielen

Das Gesundheitsamt Cochem-Zell erklärt, dass Cyanobakterien aufgrund des Giftstoffes Cyanotoxine für Menschen wie auch für Tiere ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Wenn die Giftstoffe in den Organismus gelangen, kann es zu Beschwerden wie Haut- und Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen und auch zu Magen- und Darmbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen. Auch bei Tieren können Symptome wie Atemnot, Erbrechen, Durchfall, Krampfanfälle oder Leberversagen auftreten.

Zwar stellt der Kontakt mit Blaualgen erst mal keine Gefahr dar, doch das Gesundheitsamt rät: „ Wichtig ist, die Haut nach Kontakt gründlich abzuspülen und Kleidung besonders gründlich zu waschen und auf Symptome zu achten.“ Falls die Giftstoffe doch zu Beschwerden führen, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen oder die Giftnotrufzentrale kontaktieren. „Als besonders gefährdet gelten Kinder, immungeschwächte Menschen und Tiere“, erklärt das Gesundheitsamt. Das LfU rät generell: „Es sollten daher Gewässer- und Uferbereiche mit deutlich grüner Färbung und geringer Sichttiefe gemieden werden.“

Blaualgen beeinträchtigen die Ruderer kaum

Auch die Wassersportler auf der Mosel müssen sich mit den Blaualgen auseinandersetzen. Der Ruderverein Zell berichtet: „Die Blaualgen sehen zwar nicht schön aus, doch bisher haben sie uns beim Rudern noch nicht weiter beeinträchtigt, da gab es schon schlimmere Jahre.“ Ein Problem gibt es dann aber doch: Durch die Blaualgen muss der Verein die Boote und Ruder gründlich reinigen, was aufwendig ist und seine Zeit in Anspruch nimmt. Letzterem kann auch der Koblenzer Ruderclub Rhenania nur zustimmen, der das Aufkommen der Blaualgen in diesem Jahr auch eher als durchschnittlich empfindet.

Die Cochemer Rudergesellschaft hat in diesem Jahr ähnliche Erfahrungen gemacht. Für die Ruderer spielen die Blaualgen nur eine untergeordnete Rolle: „Wir haben im Boot kaum direkten Kontakt zum Wasser, und beim Atmen befinden wir uns rund einen Meter über der Oberfläche. Schon ein leichter Wind genügt, um die Wasseroberfläche in Bewegung zu halten, sodass die Algen weder ins Auge fallen noch Geruchsbelästigungen verursachen“, erklärt die Rudergesellschaft. Nach ihrem Empfinden sind die Blaualgen im Vergleich zu den letzten Jahren weniger sichtbar.

i Bei einer erhöhten Konzentration an Blaualgen besteht ein Gesundheitsrisiko. Birgit Pielen

Um die Entwicklung der Blaualgen im Blick zu behalten, gibt es beim LfU in Fankel und bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz jeweils Messstationen. Dort werden kontinuierlich die Werte ermittelt, die seit Mitte August erhöht sind.

Der höchste Wert des Jahres mit 31,8 Mikrogramm Blaualgen-Chlorophyll pro Liter wurde am 17. August in der unteren Mosel bei Koblenz gemessen, das geht aus einer Meldung der Bundesanstalt für Gewässerkunde hervor. Damit überschreitet die Konzentration die Warnschwelle 2 für Freizeit- und Badegewässer des Umweltbundesamtes, wodurch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht. Insgesamt gibt es drei Warnstufen. Laut dem LfU liegt der gemessene Tagesmittelwert der letzten Tage bei über 24 Mikrogramm Chlorophyll pro Liter Wasser.

Situation verbessert sich in den nächsten Wochen

Das LfU erwartet in den nächsten Wochen eine Verbesserung der Situation: „In der Vergangenheit wurde ein Rückgang in der Mosel im Laufe des September und Oktober beobachtet, wenn es kühler wird, die Sonneneinstrahlung abnimmt und mehr Niederschlag fällt.“ Doch es ist davon auszugehen, dass „sich in Zukunft noch häufiger und stärker Cyanobakterienblüten in der Mosel bilden werden“, erklärt das LfU. Deshalb ist es umso wichtiger, die Entwicklungen zu beobachten, um die Risiken in den nächsten Jahren eindämmen zu können. Denn perspektivisch könnten die Blaualgen auch für Flusslebewesen gefährlich werden. Ein Fischsterben wird aktuell allerdings noch nicht festgestellt.