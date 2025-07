Was es nur bei der Säubrennerkirmes in Wittlich gibt

Es ist DAS Ereignis im Kalender der Wittlicher: die Säubrennerkirmes, die traditionell am dritten Augustwochenende veranstaltet wird. Wir sagen, was die Kirmes besonders macht.

Wittlich. Das dritte August-Wochenende ist für alle Wittlicher Ausnahmezustand: Von Freitag bis Montag wird Säubrennerkirmes gefeiert. Wir sagen, was die Kirmes nicht nur für Wittlicher so besonders macht. Rein subjektiv und mit einem kleinen Augenzwinkern.

Die Fahnen für die Säubrennerkirmes

Wer keine Fahne hisst zur Kirmes, der ist kein Wittlicher. In der Woche vor dem Kirmesfreitag werden sie rausgehangen, die Fahnen mit dem Säubrennersymbol drauf. In vielen Straßen der Kernstadt hängen sie dann aus den Fenstern der Häuser. Ein Vorbote der Kirmes sozusagen. Aber auch in vielen Gärten oder Schaufenstern der Stadt wird saumäßig geschmückt, kleine Schweine als Symbol kündigen die Kirmes und die (Vor)Freude darauf an.

Der Saubraten

Es gibt ihn nur von Samstagnachmittag bis Montag: den legendären Saubraten. Der Kirmes-Freitag ist Saubraten-freie Zeit. Die einen mögen die magere Variante, die anderen die durchwachsene. Das Rezept: streng geheim, der Andrang bei der ersten Ausgabe nach dem Festumzug am Samstag groß. Aber, Vorsicht: Wer zum ersten Mal einen Saubraten isst und ein kross gebratenes Stück Fleisch erwartet, wird eventuell enttäuscht. Denn der Wittlicher Saubraten wird nicht gegrillt oder in einer riesigen Pfanne gebraten, sondern gekocht. Und dann – mit oder ohne Senf – im Brötchen gegessen.

Feiernde 50-Jährige

Sie erleben die Kirmes ihres Lebens – so erzählt man sich. Der Jahrgang der 50-Jährigen, die in Wittlich die Grundschule besucht haben, trifft sich zum großen Kirmes-Wiedersehen. Und das schon seit Jahren. Der Legende nach haben aber nicht nur sie Spaß, sondern der Vorgänger-Jahrgang ebenfalls. Denn die Übergabe – früher am Ende des Festumzugs am Samstag vor der St.-Markus-Kirche, mittlerweile am Kirmessonntag – vom alten zum aktuellen Jahrgang erfolgt nicht, ohne dass die aktuellen Fünfziger eine Aufgabe erfüllen müssen. Und die sorgt meist für Gelächter bei den Vorgängern und Zuschauern.

Das Riesenrad bei der Säubrennerkirmes

In vielen Orten stand eines während der Coronapandemie: ein Riesenrad. In Wittlich ist es das Symbol der Kirmes. Traditionell wird an Kirmesfreitag der Rummel am und auf dem Riesenrad eröffnet. Bereits von Weitem ist es sichtbar. Und nein, es ist kein beliebiges Riesenrad. In Wittlich gehört zu einer echten Kirmes das Jupiter-Riesenrad. Als 2022 auf dem Rummel in der Oberstadt plötzlich ein kleineres, weißes Rad an der Stelle des üblichen „Jupiter“-Riesenrads stand, gefiel das vielen Kirmesbesuchern gar nicht. Der Gesprächsbedarf und -stoff waren groß.

Gegrillte Möhren auf der kleinen Kirmes

Es soll die kleinste Kirmes der Welt sein, jene am Säubrennerkirmes-Sonntag im Garten Mehs. Lecker und nachhaltig soll es dort zugehen, das versprachen die Macher bei der Premiere 2023. Die Möhren, natürlich aus Wittlich und Umgebung, werden geschält und mariniert, bevor sie gegrillt und zum Verzehr angeboten werden. Bisher gab es Geschmacksrichtungen wie die fruchtig-süße „Muur Wedlia“, ein „Muur Thai-Raguu“ oder „Muur Äthiopia-Raguu“. Und warum Möhren? Die Möhre spielt in der Wittlicher (Kirmes-)Geschichte eine große Rolle, denn ein Schwein (deshalb die Säue auf der Kirmes) fraß der Sage nach die als Riegel zum Stadttor dienende Möhre und ebnete so den Raubrittern um Friedrich von Ehrenberg den Weg in die Stadt, die geplündert und niedergebrannt wurde. Auf dieser Sage fußt die Säubrennerkirmes, die der ehemaligen Bürgermeister Matthias Johannes Mehs, genannt Mehse Matti, 1950 ins Leben rief. Jener Mehs, in dessen ehemaligem Garten nun die Möhrbrennerkirmes stattfindet.

Die Säubrennerkirmes 2025

Freitag, 15. August:

18 Uhr Eröffnung, musikalische Begleitung Musikverein 1927 Bombogen e.V.

21 Uhr Fanfarenklänge, Fanfarenzug Gerolsteiner Stadtsoldaten e.V. im Stadtpark

21.15 Uhr Böllerschießen, Böllerschützen von 1897 Wittlich-Neuerburg im Stadtpark

21.30 Uhr Großes Festschauspiel im Stadtpark

Musikprogramm auf den Bühnen am Marktplatz und am Pariser Platz ab etwa 20 Uhr

Samstag, 16. August

14.30 Uhr Einholen der ersten Säue mit Festzug durch die Kurfürstenstraße, Schloßstraße, Schloßberg, Karrstraße, Trierer Straße zum Marktplatz, mit Verlesung des Kirmesprotokolls

22 Uhr Lasershow

Musikprogramm auf beiden Bühnen ab dem Nachmittag

Sonntag, 17. August

11 Uhr Weinprobe auf dem Riesenrad

12 Uhr Übergabe der 50-Jährigen (2024) an den diesjährigen Jahrgang

Musikprogramm ab dem späten Vormittag

Montag, 18. August

Musikprogramm ab dem späten Vormittag