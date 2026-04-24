19. Gedenktafel wird enthüllt
Was es mit den Mühlen im Neefer Bachtal auf sich hat
Die Treis-Mühle im Neefer Bachtal um das Jahr 1920.
Die Treis-Mühle im Neefer Bachtal um das Jahr 1920.
Archivbild Franz-Josef Blümling

In Neef informieren Gedenktafeln über Sehenswertes im Dorf. Am Samstag, 3. Mai, wird die 19. Tafel enthüllt. Dabei geht es um die Bedeutung der Mühle im Bachtal.

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Die Bedeutung zwei alter Mühlen im Bachtal stehen im Fokus einer neuen Gedenktafel in Neef. Am Samstag, 3. Mai, 14 Uhr, wird die 19. Tafel dieser Art in dem Moselort enthüllt.Auf Initiative des in Neef aufgewachsenen Franz-Josef Blümling fertigt die Firma Zentgraf aus Frankfurt die jeweiligen geschichtsträchtigen Tafeln an.

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