Experte spricht in Cochem Was es mit den KZ-Außenlagern auf sich hat 12.11.2024, 09:00 Uhr

i Ein Gedenkstein erinnert in Bruttig an die Opfer des KZ-Außenlagers. Kevin Rühle

KZ-Opfer gab es nicht nur in den großen Vernichtungsmaschinen der Nazis wie Auschwitz und Sobibor. In unserer Region gab es KZ-Außenlager, in den Menschen gequält und ermordet wurden.

Cochem/Bruttig/Treis. Ein Vortrag von Joachim Hennig über das System der Konzentrationslager und des hiesigen KZ-Außenlagers in Cochem-Bruttig-Treis findet am Dienstag, 19. November, 19 Uhr im Kreishaus Cochem-Zell an der Endertplatz statt. Die Kreisvolkshochschule Cochem-Zell lädt zum Vortrag mit dem Förderverein Gedenkstätte KZ-Außenlager Cochem ein.

