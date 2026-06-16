Buch über Ersatzwährung Was es mit dem „geheimen Geld“ von Cochem auf sich hat Ulrike Platten-Wirtz 16.06.2026, 16:00 Uhr

i Über die Ersatzwährung, die im Cochemer Bundesbankbunker lagerte, hat André Uzulis ein Buch geschrieben. Ulrike Platten-Wirtz

Rund 15 Milliarden D-Mark wurden bis zum Jahr 1988 gut versteckt in einem Bunker in Cochem gelagert. Das Geheimnis des Geldes und die Geschichte dahinter hat der Journalist André Uzulis in Buchform aufgeschrieben.

Vor vier Jahren hat André Uzulis, Journalist und Historiker aus Hontheim, ein Buch über Gesundheitswandern veröffentlicht. Jetzt ist sein neues Werk erschienen, das sich einem ganz anderen Thema widmet. In „D-Mark für den Krieg“ geht es um die Geschichte einer Ersatzwährung, die zwischen 1966 und 1988 in einem geheimen Bunker in Cochem gelagert wurde.







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