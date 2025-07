Kliding. 18 Jahre schlummert das von Arwed Werner geschriebene Tagebuch seiner Radpilgertour von Kliding nach Santiago de Compostela in einer Schublade, bis seine Ehefrau Angelika Dormeyer es ans Tageslicht befördert. Nachdem sie das nicht alltägliche „Protokoll“ einer besonderen Herausforderung gelesen und gemeinsam mit dem Autor überarbeitet hat, bietet dieser das Pilgertagebuch dem Rhein-Mosel-Verlag an, der es jetzt unter dem Titel „Die Kraft der Muschel“ herausgegeben hat.

Der Jakobsweg ist ein Netz von Pilgerwegen durch ganz Europa, die alle in der Kathedrale von Santiago de Compostela enden, wo das Grab des Apostels Jakobus sein soll. Gekennzeichnet sind die Wege durch das Symbol einer Jakobsmuschel. Arwed Werner, damals 54 Jahre alt, startet seine 58-tägige Radtour in Kliding, fährt durch Frankreich und Spanien rund 2700 Kilometer auf einem 20 Kilogramm schweren Rad mit 20 Kilogramm Gepäck zum Ziel. Die Radtour ist ein überaus anstrengendes Unterfangen.

Von täglichen Kämpfen, aber auch echten Schätzen

Der Pilger aus der Eifel kämpft mit Muskelschmerzen, wundgescheuertem Hinterteil, Regen, Kälte und Hitze, mit Einsamkeit, geschlossenen Campingplätzen, Herbergen mit versifften Sanitäranlagen, schlecht ausgeschilderten oder fürs Rad fast unpassierbaren Wegen, instabilen Zelten und schlaflosen Nächten. Er erlebt aber auch wunderbare Landschaften, historische Schätze in mittelalterlichen Klöstern und Kirchen, gastfreundliche, hilfsbereite Einheimische und schöne Begegnungen.

Wenn sich Pilger im Mittelalter nach Santiago aufmachten, wollten sie beim heiligen Jakobus etwas erbitten oder Buße tun. Werner, der sich selbst als „evangelisch erzogenen Atheisten“ bezeichnet, tritt die Reise nicht aus religiösen oder spirituellen Gründen an. „Ich hatte einfach nur Lust auf Abenteuer“, sagt er. Zudem möchte er über die Tour eine Reportage drehen. Tatsächlich hat er Filmmaterial für etwa zehn Stunden und zahlreiche Fotos mit nach Hause gebracht.

Lesende leiden und schwitzen mit

Das Tagebuch, das er jeden Abend trotz Erschöpfung schreibt, beschäftigt sich daher auch nicht mit Selbstfindung und Glauben, sondern beschreibt ganz sachlich die Herausforderungen eines Radpilgertages. Lesende leiden und schwitzen mit, wenn der Autor sein Rad samt Gepäck über schier unüberwindliche Steigungen schieben oder gar an Gurten hinter sich herziehen muss, sie spüren kalten Regen durch die Kleidung kriechen und ärgern sich, wenn der endlich erreichte Campingplatz geschlossen ist.

Sie erfreuen sich aber auch an der Beschreibung besonderer Landschaften, Städte und Dörfer. Obwohl Werner betont, kein „echter Pilger“ zu sein, gibt er doch zu: „Ich trug die Jakobsmuschel von Anfang bis Ende am Hals, und es gab Augenblicke der Verzweiflung, in denen ich sie hoffnungsvoll umfasste und an ihren Beistand glauben wollte.“

Buchvorstellung: Montag, 28. Juli und Sonntag, 3. August, jeweils um 17 Uhr im MUH-Theater Kliding. Tickets: 02677-951 444.