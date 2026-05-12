Buch über „Mosel-Brasilianer“
Was ein Merler im 19. Jahrhundert in Brasilien bewegt
Gaby Küppers und Gert Eisenbürger haben ein Buch über Moselaner verfasst, die im 19. Jahrhundert nach Brasilien auswanderten.
Gaby Küppers und Gert Eisenbürger haben ein Buch über Moselaner verfasst, die im 19. Jahrhundert nach Brasilien auswanderten.
Winfried Simon. RZ

Aus dem Moseltal führen im 19. Jahrhundert vergleichsweise viele Lebenswege nach Brasilien. Warum das so ist und was die Auswanderer von der Mosel in der Fremde erleben und bewirken, dazu gibt es jetzt ein Buch aus Pünderich.

Lesezeit 3 Minuten
Gert Eisenbürger und Gaby Küppers sind vor zehn Jahren nach Pünderich gekommen. Dort hat das Ehepaar den ehemaligen Bahnhof gekauft, das Gebäude liebevoll restauriert und in einem ehemaligen Lagerraum ein kleines, sehr sehenswertes Museum zur Geschichte der Moseltalbahn eingerichtet.

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