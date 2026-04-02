2. Buch einer Düngenheimerin Was ein Leben in der Eifel geprägt hat und prägt Brigitte Meier 02.04.2026, 12:00 Uhr

i Mit ihrem neuen Buch "Ein Leben in der Eifel" beschreibt Inge Arenz das Landleben von früher und heute. Brigitte Meier

Den Kinderschuhen ist Inge Arenz aus Düngenheim längst entwachsen. Doch ihre Kolumnen über ein Leben im Eifeldorf glänzen mit detailreichen Erinnerungen. Arenz würzt sie mit Humor und aktuellen Bezügen. Nun ist ein zweiter Sammelband erschienen.

Die Zahl der Autoren und Autorinnen, die Alltagsgeschichten aus der Vergangenheit erzählen, ist groß. Dabei ähneln sich mitunter die Erinnerungen an das Leben auf dem Land. Doch die Erzählungen von Inge Arenz aus Düngenheim heben sich vom Angebot der üblichen Heimatgeschichten ab.







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