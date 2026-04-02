Den Kinderschuhen ist Inge Arenz aus Düngenheim längst entwachsen. Doch ihre Kolumnen über ein Leben im Eifeldorf glänzen mit detailreichen Erinnerungen. Arenz würzt sie mit Humor und aktuellen Bezügen. Nun ist ein zweiter Sammelband erschienen.
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Die Zahl der Autoren und Autorinnen, die Alltagsgeschichten aus der Vergangenheit erzählen, ist groß. Dabei ähneln sich mitunter die Erinnerungen an das Leben auf dem Land. Doch die Erzählungen von Inge Arenz aus Düngenheim heben sich vom Angebot der üblichen Heimatgeschichten ab.