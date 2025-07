Was die VG Cochem mit rund 3 Millionen Euro vorhat

Der Cochemer Verbandsgemeinderat hat in Faid mehrere Maßnahmen beschlossen, die nun dem Land zur Förderung durch das Programm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN) vorgeschlagen werden sollen. Das Paket hat dabei ein Volumen von rund 3,1 Millionen Euro und würde damit auch der RZN-Fördersumme entsprechen, die der Verbandsgemeinde Cochem hier zur Verfügung stehen würden. Nun muss allerdings noch die Prüfung der Förderfähigkeit der einzelnen Projekte durch die Bewilligungsstellen erfolgen.

Mit dem RZN-Programm will das Land gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen erreichen. Es hat ein Volumen von fast 200 Millionen Euro, von den Finanzmitteln sollen maximal 55 Prozent für die Stärkung der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft vor Ort verwendet werden sowie jeweils maximal 30 Prozent für Klimaschutz und die Wirtschafts-, Agrar- und Verkehrsstruktur. Dabei hatte sich der Cochemer Verbandsgemeinderat im März dafür ausgesprochen, dass diese Finanzmittel vollständig für gemeindeübergreifende und verbandsgemeindeweite Projekte einzusetzen, um hier die Ortsgemeinden gezielt zu stärken, aber die VG-Umlage durch haushaltswirksame Entlastungseffekte zu reduzieren.

Neue Vorgaben für Fördergeldvergabe verändern die Lage

So weit, so gut. Doch zwischenzeitlich hat das Land neue Vorgaben für die Vergabe dieser Fördermittel veröffentlicht, wonach die Sanierung öffentlicher Gebäude wie Schulen oder Turnhallen nicht mehr förderfähig sind. Damit entfallen wichtige geplante Maßnahmen, die auch schon haushaltswirksam eingeplant waren und zu einer Reduzierung der Umlage hätten führen können. Nun sollen die Projekte sich stärker an innovativen, investiven und strukturellen Vorhaben orientieren, die derzeit noch nicht im Haushalt eingestellt und damit auch nicht unmittelbar umlagereduzierend sind. Ein Punkt, den vor allem der FWG-Fraktionsvorsitzende Ulrich Möntenich im VG-Rat kritisierte.

Auch VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz äußerte Verständnis für diese Kritik. „Das betrifft alle Verbandsgemeinden, es gab dazu auch ein Gespräch mit der Innen-Staatssekretärin Simone Schneider in Mainz, was aber auch nicht zu Änderungen geführt hat“, gab er zu bedenken, sprach sich aber dennoch dafür aus, Maßnahmen aus der VG Cochem für das RZN-Förderprogramm vorzuschlagen und einzubringen.

In Schulhofgestaltung und Hochwasserschutz könnten Mittel fließen

Vorgeschlagen werden nun im Bereich der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaft Projekte mit einem Volumen von 1,73 Millionen Euro. Dazu gehören beispielsweise die Fahrzeugbeschaffung für eine Waldbrandbekämpfung, Jugendcafés, die Schulhofgestaltung an Grundschulen, die Digitalisierung der Verwaltung und Spielplatzmodernisierungen.

Im Bereich Klima, Energie, Resilienz sind Maßnahmen mit einem Finanzvolumen von 945.000 Euro vorgeschlagen. Darunter fallen Energiekonzepte an der Grundschule Cochem, der Fuhrpark der Verbandsgemeinde, Hochwasserschutzmaßnahmen wie kommunale Pegel und ein Energiemanagement.

Parkplatzausbau am Cochemer Krankenhaus im Blick

Und schließlich sind im Bereich Wirtschafts-, Agrar- und Verkehrsstruktur Maßnahmen in Höhe von 475.000 Euro angedacht, so für die Kultur- und Gedenkarbeit, die Ärzteförderung, die Unterstützung von Wirtschaft und Touristik und ein Parkplatzausbau am Krankenhaus.

Der Verbandsgemeinderat Cochem folgte diesem Vorschlag der Verwaltung, lediglich der FWG-Fraktionsvorsitzende enthielt sich der Stimme. Die Liste soll nun den zuständigen Stellen bei der Landesregierung vorgelegt werden, wo sie geprüft wird. Sollten Vorhaben nicht durchgehen oder sollte ein weiterer Bedarf an Vorhaben entstehen, ermächtigte der VG-Rat den Bürgermeister, gemeinsam mit den Beigeordneten dann weitere Projekte in die Maßnahmenliste aufzunehmen.