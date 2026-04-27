Beeindruckende Zahlen Was der Tourismus der Vulkaneifel bringt Mario Hübner 27.04.2026, 06:00 Uhr

i Wandern (wie hier ums Schalkenmehrener Maar), Radfahren und die wunderschöne Natur genießen und entspannen: Der Tourismus im Gesundland Vulkaneifel boomt. TV/Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Das Gesundland Vulkaneifel hat erstmals eine Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus vorgelegt. Das Ergebnis ist beeindruckend. Wie viel Umsatz generiert wird und wie alleine das Gastgewerbe davon profitiert.

Daun. Dass die Vulkaneifel eine beliebte touristische Region vor allem für Wanderer, Mountainbiker und Erholungssuchende ist, ist seit Langem bekannt. Wie stark genau der Tourismus als Wirtschaftsfaktor einzuordnen ist, konnte bislang jedoch nur erahnt werden, da detaillierte Untersuchungen gefehlt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen