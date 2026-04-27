Das Gesundland Vulkaneifel hat erstmals eine Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus vorgelegt. Das Ergebnis ist beeindruckend. Wie viel Umsatz generiert wird und wie alleine das Gastgewerbe davon profitiert.
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Daun. Dass die Vulkaneifel eine beliebte touristische Region vor allem für Wanderer, Mountainbiker und Erholungssuchende ist, ist seit Langem bekannt. Wie stark genau der Tourismus als Wirtschaftsfaktor einzuordnen ist, konnte bislang jedoch nur erahnt werden, da detaillierte Untersuchungen gefehlt haben.