Verbundkrankenhaus in Wittlich
Was der neue Chefarzt der Gefäßchirurgie plant
Marius Passon (Zweiter von links) wird von Personalleiterin Annalena Willems, der Medizinerin Martina Kötting, dem stellvertrete
Marius Passon (Zweiter von links) wird von Personalleiterin Annalena Willems, der Medizinerin Martina Kötting, dem stellvertretenden Pflegedirektor Thomas Pesch sowie Jeannette Diederichs (von links) willkommen geheißen.
Ursula Esten-Schaaf

Für Gefäßerkrankungen vom Kopf bis zu den Füßen hat das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich einen neuen Verantwortlichen, dem die Moselregion nicht fremd ist – und der einiges ausbauen will.

Lesezeit 2 Minuten
. Sind Gefäße verengt, verschlossen oder krankhaft erweitert, kann das spürbare Folgen haben, bis hin zu einem Schlaganfall. Oft ist es die Durchblutung von Organen, Beinen oder Füßen, die leidet. Dann müssen Mediziner die Engstellen öffnen oder überbrücken, damit das Blut wieder frei fließen kann.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren