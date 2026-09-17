Für Gefäßerkrankungen vom Kopf bis zu den Füßen hat das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich einen neuen Verantwortlichen, dem die Moselregion nicht fremd ist – und der einiges ausbauen will.
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. Sind Gefäße verengt, verschlossen oder krankhaft erweitert, kann das spürbare Folgen haben, bis hin zu einem Schlaganfall. Oft ist es die Durchblutung von Organen, Beinen oder Füßen, die leidet. Dann müssen Mediziner die Engstellen öffnen oder überbrücken, damit das Blut wieder frei fließen kann.