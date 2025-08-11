Ein Männergesangverein baut sich ein eigenes Vereinsheim. In Zeiten, wo reine Männerchöre landauf, landab mit Nachwuchssorgen kämpfen, klingt das kühn. Doch vor 100 Jahren passierte in Burg an der Mosel genau das. Wichtig für das Dorf – noch immer.

Dieses Haus könnte Geschichten erzählen. Geschichten von feuchtfröhlichen Feiern, von geselligen Abenden mit Tanz und Musik, von Abenden mit Theateraufführungen und vor allem von Abenden mit Chorgesang. Das Sängerheim in Burg besteht jetzt 100 Jahre – das Jubiläum feiern die Gemeinde und der Männergesangverein „Cäcilia“ 1882 Burg am Sonntag, 24. August – auch mit Chören aus dem Kreis Cochem-Zell.

In Burg bestand der Männergesangverein bereits über 30 Jahre, als die Idee aufkam, ein eigenes Sängerheim zu bauen. Zuvor probte der 50 Mann starke Chor im Saal eines Gasthauses. Doch es gab Unstimmigkeiten mit dem Wirt, sodass der mutige Entschluss gefasst wurde, ein Vereinshaus zu bauen - ein Haus mit großem Saal, einer Bühne, einer Empore ihr gegenüber, auf der die Musiker Platz nahmen, einer Kegelbahn und Küche.

Es war ein Riesenkraftakt, was der Verein damals vollbracht hat.

Hansi Bucher, Vorsitzender des MGV „Cäcilia“ Burg

In Rachtig, wo es bereits ein Sängerheim gab, holte sich der damalige Vorstand Anregungen. Als das halbe Dutzend Männer nach der Besichtigung mit einem Boot nach Hause kam, hatten sie so viel von dem guten Wein genossen, dass sie es kaum noch alleine ins eigene Heim schafften, berichtet die Chronik.

Zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten. Das Grundstück hatte die Gemeinde dem Verein zur Verfügung gestellt. Das meiste konnte in Eigenleistung vollbracht werden, und nur so war es möglich, dieses ehrgeizige Projekt zu realisieren. Es wurde Most und Wein gespendet, dennoch war die Finanzierung noch nicht ausreichend gesichert, als am 31. März 1924 – nach umfangreichen Vorarbeiten – die feierliche Grundsteinlegung stattfand. Hansi Bucher, heute Vorsitzender des Vereins, sagt: „Es war ein Riesenkraftakt, was der Verein damals vollbracht hat.“

i Sie können noch viel über die Geschichte des Sängerheims erzählen: Von links: Hansi Bucher, Rudi Bucher und Harald Conrad. Winfried Simon. RZ

An Liederabenden entstanden Freundschaften über die Grenzen des Moseltals hinaus

Das Sängerheim entwickelte sich zum kulturellen und sozialen Mittelpunkt im Dorf. Dort fanden Bürger- und Winzerversammlungen statt, Versteigerungen, Hochzeiten, Fastnachtsveranstaltungen, die Familienabende des Sportvereins, nach der Weinlese ein Herbstball und vor allem immer wieder Sängerabende mit befreundeten Chören.

Besonders gut in Erinnerung sind den Burgern die großen Liederabende nach dem Zweiten Weltkrieg, die bis Ende der 1970er-Jahre an mehreren Wochenenden im Jahr stattfanden. Man lud regelmäßig Gastvereine ein – aus Düsseldorf, Essen, Mülheim, Köln, Witten und anderen Städten. Mit Bussen reisten die Männer zumeist mit Ehefrauen an, sie übernachteten bei den Burger Sängern, und es entwickelte sich eine enge Verbindung zu Menschen, die ebenso gerne sangen, gerne feierten und auch gerne den Moselwein genossen.

Das war ein ganz entscheidender Impuls für die Winzer, ihren Wein selbst in Flaschen abzufüllen und zu vermarkten.

Harald Conrad

Harald Conrad sagt: „Das war ein ganz entscheidender Impuls für die Winzer, ihren Wein selbst in Flaschen abzufüllen und zu vermarkten. Bis Ende der 70er-Jahre ist in Burg sicherlich rund die Hälfte des Flaschenweins an diese treue Kundschaft aus Nordrhein-Westfalen gegangen.“ Das Sängerheim hatte somit auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für den kleinen, aufstrebenden Weinort.

Seit einigen Jahren gehört das in einem sehr guten Zustand befindliche und unter Denkmalschutz stehende Sängerheim der Ortsgemeinde. Wie in vielen Orten, so ging die Zahl der aktiven Sänger in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurück. Der Männergesangverein besteht zwar noch, kann aber keine Auftritte mehr bestreiten. Für Ortsbürgermeister Rudi Bucher ist klar: „Das Sängerheim ist weiterhin wichtig für die Gemeinde. Dort finden immer noch zahlreiche Veranstaltungen statt. Wir werden es erhalten.“

Zur Feier des 100. Geburtstag steht viel Musik im Mittelpunkt

Zum Jubiläumsfest am Sonntag, 24. August, spielt im Sängerheim ab 11.30 Uhr die Winzerkapelle Pünderich/Reil auf. Ab 12 Uhr gibt es Essen aus der Sängerheimküche. Nach Kaffee und Kuchen geben mehrere Chöre ab 16 Uhr ein Konzert. Dabei sind: Gesangverein Hot Stones Reil, MGV Borussia Pünderich, MGV Lyra Kaimt, Gesangverein Traben-Trarbach und das Quartett Sine nomine aus Morbach.