Kliniklandschaft an der Mosel Was Cochem noch behandeln darf – und was nicht Stefanie Braun 16.09.2026, 10:17 Uhr

i Das Marienkrankenhaus in Cochem geht mit einem siebenstelligen Minus aus 2025 und schaut noch größeren Finanzlücken entgegen. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Das Marienkrankenhaus in Cochem geht mit einem siebenstelligen Minus aus dem Jahr 2025 und befürchtet noch größere Finanzlücken wegen des Krankenhausreformpakets. Was müssen Patienten wissen?

Anfang September wurden die ersten Schritte zur Klinikreform vorgestellt. Ziel ist, bis Ende des Jahres so weit aufgestellt zu sein, dass die Reform zum 1. Januar 2027 nahtlos an den Start gehen kann. Vorreiter soll dabei das Land Rheinland-Pfalz sein, entsprechend sind die hiesigen Kliniken als Erste betroffen.







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