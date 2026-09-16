Kliniklandschaft an der Mosel
Was Cochem noch behandeln darf – und was nicht
Das Marienkrankenhaus in Cochem geht mit einem siebenstelligen Minus aus 2025 und schaut noch größeren Finanzlücken entgegen.
Das Marienkrankenhaus in Cochem geht mit einem siebenstelligen Minus aus 2025 und schaut noch größeren Finanzlücken entgegen.
Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Das Marienkrankenhaus in Cochem geht mit einem siebenstelligen Minus aus dem Jahr 2025 und befürchtet noch größere Finanzlücken wegen des Krankenhausreformpakets. Was müssen Patienten wissen?

Lesezeit 3 Minuten
Anfang September wurden die ersten Schritte zur Klinikreform vorgestellt. Ziel ist, bis Ende des Jahres so weit aufgestellt zu sein, dass die Reform zum 1. Januar 2027 nahtlos an den Start gehen kann. Vorreiter soll dabei das Land Rheinland-Pfalz sein, entsprechend sind die hiesigen Kliniken als Erste betroffen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren