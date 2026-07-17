Einige Herausforderungen Was auf Wittlichs nächsten Bürgermeister zukommt Christian Moeris 17.07.2026, 09:38 Uhr

i Ein Blick aus dem Flugzeug auf das Zentrum der Stadt Wittlich. Portaflug/Bernhard Heller

Millionenprojekte, ungelöste Grundstücksfragen, politisch heikle Konzepte: Der künftige Bürgermeister von Wittlich übernimmt einen großen Aufgabenberg aus der Ära Rodenkirch.

Auf den neuen Bürgermeister der Stadt Wittlich wartet ein prall gefüllter Aufgabenkorb. Wer meint, mit dem umgestalteten Lieserufer, dem Neubau des Vitelliusbads, dem Mehrgenerationenzentrum WILàvie und dem Projekt Stadtpark 2.0 seien zunächst erst mal alle großen Infrastrukturprojekte in der Kreisstadt erledigt, der irrt.







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