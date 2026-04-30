Das Studio Bodycooperation in Wittlich verschwindet plötzlich aus der Altstadt. Tätowierer Mirko Beek zieht nach Speicher. War ein Immobiliengeschäft der Stadtverwaltung der Auslöser?
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Wittlich/Speicher. Ein bekanntes Tattoo-Studio in der Wittlicher Altstadt schließt: Bodycooperation in der Burgstraße in der Nähe des Marktplatzes gibt den Standort auf. Tätowierer Mirko Beek (42), der das Tattoo- und Piercingstudio vor acht Jahren mit einem Partner eröffnet hat, sieht sich zum Aufgeben gezwungen.