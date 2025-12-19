Marktplatz in Cochem Warum stehen auf dem Brunnen nur noch sechs Zwerge? Nina Legler 19.12.2025, 07:00 Uhr

i Auf dem Brunnen am Cochemer Marktplatz fehlt einer von Schneewittchens sieben Zwergen. Nina Legler

Im Dezember 2023 köpften Unbekannte einen der sieben Zwerge auf dem Brunnen am Cochemer Marktplatz. Er konnte damals wieder repariert werden. Trotzdem fällt aufmerksamen Besuchern auf, dass ein Zwerg fehlt. Wohin ist der verschwunden?

Eine Handvoll Besucher des Cochemer Weihnachtsmarktes steht um den Brunnen am Marktplatz herum und macht Bilder von Schneewittchen und ihren sieben Zwergen. Doch beim Nachzählen fällt auf: Hier fehlt ein Zwerg! Wo steckt er?Bereits seit Jahrzehnten zieren die Märchenfiguren in der Weihnachtszeit den Brunnen.







Artikel teilen

Artikel teilen