„Märchenhaft schön“, „Hervorragend“, „Ein Traum!“: Die Bewertungen der Gäste, die im Hotel Schloss Lieser an der Mosel genächtigt haben, fallen meist himmelhochjauchzend aus. Auf Portalen im Internet loben sie das einmalige Ambiente, den tollen Service, das köstliche Frühstück und vieles mehr. Na, das muss doch ein Fünf-Sterne-Hotel sein! Ist es aber nicht. Wie, nur vier Sterne? Nein, auch das nicht.

Prunkvoll, aber keine Sterne-Zertifizierung

Nicht, weil es den dazu nötigen Kriterien nicht standhalten würde. So hat ihm der Guide Michelin doch zum Beispiel jüngst erst einen sogenannten „Key“ verliehen. Damit zeichnet er Hotels aus, die einen ganz besonderen Aufenthalt versprechen. Diese Hotels seien ein „wahres Juwel mit eigenem Charakter und eigener Persönlichkeit“.

Zudem verfügt das Schloss Lieser über reichlich Ausstattung und Services, die ein Fünf-Sterne-Hotel klassischerweise kennzeichnen: einen Zimmerservice, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, geräumige Suiten, einen Concierge ... Und doch lässt sich das Haus nicht von der Deutschen Hotelklassifizierung Rheinland-Pfalz bewerten, die die Zertifizierung im Auftrag des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) durchführt. Warum? Schließlich dient die Einordnung doch für viele Urlauber als Maßstab, wenn sie sich auf die Suche nach einer hochwertigen Unterkunft begeben.

Mitglied der Marriott Autograph Collection

Die Frage beantwortet Jessica Cullmann, die im Schloss Lieser unter anderem für das Marketing zuständig ist. „Tatsächlich haben wir uns bewusst gegen eine offizielle Dehoga-Klassifizierung entschieden“, sagt sie. „Als Mitglied der Autograph Collection by Marriott setzen wir auf ein individuelles, markenbasiertes Qualitätsversprechen, das sich durch persönliche Handschrift, Design und ein einzigartiges Gästeerlebnis definiert – statt durch formalisierte Kriterien.“

Jedes der Hotels, sei es in Italien, Portugal oder den USA, hebe sich in „bemerkenswerter Weise“ von anderen ab, wie die Gruppe von sich sagt: „Jedes Hotel unserer Kollektion wird von einer klaren Vision, einer Besonderheit und Geschichte inspiriert. Dadurch entstehen Elemente, die so wirkungsvoll sind, dass Sie die Hingabe bei jeder Facette des Erlebnisses spüren können.“

Jessica Cullmann

Dazu gehören vor allem Immobilien mit reicher Historie wie „The Mayflower“ in Washington, D.C, das am längsten betriebene Hotel in der US-Hauptstadt, das einst Schauplatz der Bälle zur Amtseinführung der amerikanischen Präsidenten war. Cullmann spricht von einer „Kombination aus historischem Charme, individueller Handschrift und internationalem Luxusstandard“.

Auf das Schloss Lieser aus der Zeit der Belle Epoque würden die internationalen Gäste häufig über die Marke Marriott aufmerksam, sagt sie. Die Urlauber orientierten sich primär an deren Markenstandards sowie an den Bewertungen auf Plattformen wie Marriott.com, Booking oder Google, weniger an der deutschen Sterneklassifizierung.

Nur ein Hotel in Bernkastel-Wittlich hat fünf Sterne

Gleichzeitig stellt Cullmann klar: „Selbstverständlich schätzen wir aber auch die Arbeit der Deutschen Hotelklassifizierung und respektieren, dass viele Reisende auf dieses System Wert legen. Der Verzicht unsererseits stellt daher keine Abwertung des Systems dar, sondern spiegelt lediglich unsere strategische Positionierung wider.“

Das einzige Hotel im Landkreis Bernkastel-Wittlich, das mit den offiziellen fünf Sternen aufwarten kann, ist übrigens das Ayurveda-Parkschlösschen in Traben-Trarbach. Mit vier Sternen plus glänzen das Hotel Moselschlösschen und das Jugendstil-Hotel Bellevue, ebenfalls in Traben-Trarbach, der Reiler Hof, der Richtershof in Mülheim an der Mosel, das Lifestyle-Resort Zum Kurfürsten in Bernkastel-Kues und die Molitors Mühle in Eisenschmitt.