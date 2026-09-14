Neuer Leerstand Warum schließt Musik Mohr seine Filiale in Wittlich? Christian Moeris 14.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein neuer Leerstand in der Karrstraße in der Wittlicher Innenstadt. Das Fachgeschäft „Musik Mohr“ ist ausgezogen. TV/Christian Moeris

Für Musiker ist in Wittlich mit dem Musikhaus Mohr ein Anlaufpunkt verschwunden. Warum wurde die Filiale nach vier Jahren aufgegeben? Darüber sprechen wir mit Unternehmer Oliver Mohr.

Vier Jahre sind vergangen, seit der saarländische Unternehmer Oliver Mohr eine Filiale von „Musik Mohr“ in der Karrstraße in Wittlich eröffnete. Ende August wurde der Laden in der Wittlicher Innenstadt geräumt. Damit ist das Fachgeschäft für Musikinstrumente, Zubehör und Reparaturen aus Wittlich verschwunden.







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