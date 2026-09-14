Für Musiker ist in Wittlich mit dem Musikhaus Mohr ein Anlaufpunkt verschwunden. Warum wurde die Filiale nach vier Jahren aufgegeben? Darüber sprechen wir mit Unternehmer Oliver Mohr.
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Vier Jahre sind vergangen, seit der saarländische Unternehmer Oliver Mohr eine Filiale von „Musik Mohr“ in der Karrstraße in Wittlich eröffnete. Ende August wurde der Laden in der Wittlicher Innenstadt geräumt. Damit ist das Fachgeschäft für Musikinstrumente, Zubehör und Reparaturen aus Wittlich verschwunden.