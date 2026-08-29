Warum queere Jugendliche einen Schutzraum brauchen
Viele queere Jugendliche haben Angst, sich zu zeigen. Deshalb gibt es einen Treff, bei dem sie sie selbst sein können. Doch wie erreicht man Jugendliche, die lieber in ihren Cliquen bleiben?
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Der Bedarf ist da. Das hören Michelle Becker (28) und Thorsten Neuls (54) immer wieder von Schulsozialarbeitern. Trotzdem kommen viele Jugendliche nicht einfach zu einem queeren Treff. „Die meisten bleiben in ihren Cliquen“, sagt Jugendkoordinatorin Becker.