Jugendtreff an der Mosel
Warum queere Jugendliche einen Schutzraum brauchen
Michelle Becker (Jugendkoordinatorin und zentrale Ansprechpartnerin im Haus der Jugend Wittlich) und Thorsten Neuls (pädagogisch
Michelle Becker (Jugendkoordinatorin und zentrale Ansprechpartnerin im Haus der Jugend Wittlich) und Thorsten Neuls (pädagogische Fachkraft im Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues) setzen sich für junge Menschen ein.
Anna-Lena Görgen

Viele queere Jugendliche haben Angst, sich zu zeigen. Deshalb gibt es einen Treff, bei dem sie sie selbst sein können. Doch wie erreicht man Jugendliche, die lieber in ihren Cliquen bleiben?

Lesezeit 3 Minuten
Der Bedarf ist da. Das hören Michelle Becker (28) und Thorsten Neuls (54) immer wieder von Schulsozialarbeitern. Trotzdem kommen viele Jugendliche nicht einfach zu einem queeren Treff. „Die meisten bleiben in ihren Cliquen“, sagt Jugendkoordinatorin Becker.
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