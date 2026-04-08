Bahn: Alternative mit Tücken: Warum Pendler an der Mosel Nerven lassen
Bahn: Alternative mit Tücken
Warum Pendler an der Mosel Nerven lassen
Viele Pendler an der Mosel steigen wegen hoher Spritpreise auf die Bahn um. Ein Praxistest zeigt jedoch: Die günstige Alternative hat ihre Tücken und kostet im Alltag vor allem Zeit und Nerven.
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Die stark gestiegenen Spritpreise bringen viele Pendler zum Umdenken. Auch an der Mosel wird das Auto zunehmend gegen die Bahn eingetauscht – nicht zuletzt wegen des vergleichsweise günstigen Deutschlandtickets. Was aber auf dem Papier nach einer schnellen, günstigen und entspannten Alternative klingt, erweist sich im Alltag jedoch oft als unzuverlässig.