Bahn: Alternative mit Tücken Warum Pendler an der Mosel Nerven lassen 08.04.2026, 18:00 Uhr

i Der Regionalexpress fährt am Bahnhof Wittlich ein – oft mit Verspätung. Gerade die Verbindung Richtung Koblenz um 16.56 Uhr gilt bei Pendlern als unzuverlässig, Wartezeiten gehören hier zum Alltag. Sinah Kneip

Viele Pendler an der Mosel steigen wegen hoher Spritpreise auf die Bahn um. Ein Praxistest zeigt jedoch: Die günstige Alternative hat ihre Tücken und kostet im Alltag vor allem Zeit und Nerven.

Die stark gestiegenen Spritpreise bringen viele Pendler zum Umdenken. Auch an der Mosel wird das Auto zunehmend gegen die Bahn eingetauscht – nicht zuletzt wegen des vergleichsweise günstigen Deutschlandtickets. Was aber auf dem Papier nach einer schnellen, günstigen und entspannten Alternative klingt, erweist sich im Alltag jedoch oft als unzuverlässig.







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