Der 21-Jährige gehört zu Deutschlands besten Jungwinzern, und das ohne eigenes Weingut: Karl Mohr aus Mesenich erzählt, was ihn am Winzersein so fasziniert – und welchen Ratschlag er jungen Winzern geben würde.

Karl Mohr ist einer der besten Nachwuchswinzer Deutschlands: Beim Bundeswettbewerb der Landjugend holte er den neunten Platz. Und das, obwohl seine Eltern keine Winzer sind oder gar ein Weingut haben. Der 21-Jährige erklärt, was ihm an dem Handwerk des Winzerberufs so begeistert.

1Warum haben Sie sich für das Handwerk entschieden? „Generell am Handwerk fasziniert mich, dass man am Ende sieht, was man geschafft hat, und dass man ein sehr freies Arbeiten hat. Wenn man das Handwerk auf den Winzerberuf bezieht: Wir erhalten die Kulturlandschaft der Mosel und damit auch den Tourismus. Wenn alles verbuschen würde, wäre die Region auch nicht mehr so attraktiv für Gäste.“

2Was begeistert Sie am Winzerberuf am meisten? „Der eigentliche Prozess vom Rebstock zum Wein. Erst wird der Rebstock grün, dann wachsen Trauben dran, dann kommt die Ernte, im Keller wird das dann alles zu Wein verarbeitet. Wenn man den Wein in Flaschen abfüllt und das dann mit Freunden auf einem Weinfest oder auf der Terrasse trinken kann, ist das ein besonderes Gefühl. Außerdem lernt man, die Natur einfach viel besser zu verstehen.“

3 Welche Rolle spielt der Bundeswettbewerb für die berufliche Motivation? „Der größte Ansporn war, sich mit Leuten zu messen, die das Gleiche machen wie ich, dass ich meinen Wissensstand vergleichen konnte. Es war eine supertolle Erfahrung, eine Woche lang mit anderen Jungwinzern unterwegs zu sein. Ich habe viele Kontakte in ganz Deutschland geknüpft.“

4Welchen Ratschlag würden Sie jungen Winzern geben, die gerade erst angefangen haben? „Das Wichtigste in der Branche ist es, engagiert und motiviert zu bleiben und Kontakte in der Branche zu knüpfen. Momentan ist es ja auch etwas kritisch, weil der Absatz zurückgeht, darum ist es einfach wichtig, mit der Zukunft und vor allem miteinander zu gehen. Gegeneinander bringt nichts.“