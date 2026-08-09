Gesteinsabbau
Warum in der Eifel ein Vulkan verschwinden soll
Der Scharteberg (mit dem Sendemast) und das Hinterweiler-Köpfchen, an dessen Fuß bereits Gestein abgebaut wird. Das Abbaugebiet
Der Scharteberg (mit dem Sendemast) und das Hinterweiler-Köpfchen, an dessen Fuß bereits Gestein abgebaut wird. Das Abbaugebiet soll nun massiv ausgeweitet werden.
TV/Mario Hübner

Das Bergamt bewilligt einen erweiterten Gesteinsabbau am Scharteberg, dem zweithöchsten Vulkan in der Vulkaneifel. Landkreis und Bürgerinitiative sind bestürzt. So geht es weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Der Scharteberg nahe Kirchweiler ist ein markanter Berg. Er ist mit 686 Metern der zweithöchste Vulkanberg in der Vulkaneifel (hinter dem nahen Erntsberg). Mitsamt dem darauf befindlichen Sendemast aber ist er mit insgesamt 918 Metern über Normalnull die mit Abstand höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz, die zehnthöchste in ganz Deutschland und daher weithin sichtbar.
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