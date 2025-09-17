Wenn Patrick Theisen Ende des Monats den Laden in Mittelstrimmig schließt, gibt es nur noch sieben Bäckereibetriebe in ganz Cochem-Zell. Vor 20 Jahren waren es fast dreimal so viele. Unsere Zeitung hat nachgefragt, woran es liegt.

Die kleine Bäckerei von Patrick Theisen in Mittelstrimmig macht Ende des Monats dicht. Im vergangenen Dezember hat Bäcker Gregor Fuhrmann aus Cochem-Sehl die Pforten geschlossen. Und auch der frühere Innungsmeister Christian Bauer aus Zell hat längst das letzte Brot aus dem Ofen geholt. Stirbt der Handwerksberuf Bäcker im Landkreis bald aus? Unsere Zeitung hat bei der Handwerkskammer Koblenz nachgefragt, wie sich die Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.

Mehr als die Hälfte der Bäcker haben aufgegeben

Derzeit sind bei der Handwerkskammer (HwK) Koblenz noch acht Bäckereien in die Handwerksrolle eingetragen. Mit der Schließung in Mittelstrimmig werden es Ende des Monats nur noch sieben sein. Laut Angabe der HwK Koblenz haben die Zahlen vor zwanzig Jahren noch anders ausgesehen. Im Jahr 2007 gehörten noch 20 Betriebe der Bäckerinnung an. Die Zahl der Angestellten hingegen ist mit rund 280 Auszubildenden, Bäckern und Fachverkäufern relativ stabil geblieben.

Aber woran liegt es, dass vor allem Kleinbetriebe aufgeben? „Erfahrungsgemäß liegen die Gründe vor allem in Nachfolge und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen“, teilt die Pressestelle der HwK Koblenz mit.

„Die Strukturen im Bäckerhandwerk sind seit Jahren über Finalisierungen im Umbruch.“

Pressestelle der HwK Koblenz﻿

Auch allgemeine Preissteigerungen, höhere Energiekosten und gestiegene Anforderungen der Lebensmittelaufsicht werden als Anlass für Geschäftsaufgaben genannt. Kunden müssen deshalb laut HwK aber nicht unbedingt ein reduziertes Angebot hinnehmen, „denn die Strukturen im Bäckerhandwerk sind seit Jahren über Finalisierungen im Umbruch.“ Die HwK nennt als Beispiel die Bäckerei „Die Lohners“ mit rund 2000 Mitarbeitern. „Das sind Größenordnungen, die vor 30 oder 40 Jahren noch unvorstellbar waren.“ Gerade im Bäckerhandwerk habe es einen starken Wandel gegeben, weg von der kleinen Dorfbäckerei, hin zu größeren Handwerksbetrieben mit Filialnetz.

Chancen, Kleinstbetrieben dennoch zu erhalten, sieht die HwK nur dann, wenn sich der Betrieb auf bestimmte Produkte spezialisiert, wie besondere Brotsorten, den Verkauf auf Märkten oder in Backmobilen.