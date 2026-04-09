Wer betreibt eigentlich einen Dorfladen? Natürlich ein Dorf? Von wegen, wie ein Beispiel aus der kleinen Moselgemeinde Reil zeigt. Denn da gibt es ein großes Hindernis.
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Mal eben eine Tüte Milch oder ein paar Eier kaufen (am liebsten von Hühnern nebenan), einen Plausch halten und das Neueste aus der Nachbarschaft erfahren: Dieses idyllische Bild von einem Dorfladen haben wohl die meisten von uns. Die Realität jedoch ist eine andere: Kleine Läden können sich kaum mehr halten und sind auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich inzwischen rar gesät.