Reil ohne Geschäft
Warum es schwierig für einen neuen Dorfladen wird
Lange ist’s her: Früher betrieben Elke und Peter Henrichs die Bäckerei samt kleinem Laden in Reil.
Lange ist’s her: Früher betrieben Elke und Peter Henrichs die Bäckerei samt kleinem Laden in Reil.
Winfried Simon

Wer betreibt eigentlich einen Dorfladen? Natürlich ein Dorf? Von wegen, wie ein Beispiel aus der kleinen Moselgemeinde Reil zeigt. Denn da gibt es ein großes Hindernis.

Lesezeit 3 Minuten
Mal eben eine Tüte Milch oder ein paar Eier kaufen (am liebsten von Hühnern nebenan), einen Plausch halten und das Neueste aus der Nachbarschaft erfahren: Dieses idyllische Bild von einem Dorfladen haben wohl die meisten von uns. Die Realität jedoch ist eine andere: Kleine Läden können sich kaum mehr halten und sind auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich inzwischen rar gesät.

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