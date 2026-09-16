Ellerer Straße in Cochem-Sehl „Warum endet Tempo 30 ausgerechnet hier?“ Ulrike Platten-Wirtz 16.09.2026, 15:00 Uhr

i Von der Terrasse seines Wohnhauses aus hat Rudi Berg die Ellerer Straße gut im Blick. Ulrike Platten-Wirtz

Wieder Verkehrschaos in Cochem: Nachdem Anwohner der Endertstraße seit Jahren für eine Geschwindigkeitsreduzierung kämpfen, zeigen sich ähnliche Probleme in der Ellerer Straße in Sehl. Auch hier leiden Anwohner unter Motorenlärm und Feinstaub.

Wenn Rudi Berg in seinem Wohnhaus in Sehl am Esszimmertisch sitzt, hat er einen freien Blick auf die Ellerer Straße. Vorbeifahrende Fahrzeuge sind bei geschlossenen Fenstern kaum zu hören. „Wir haben auch Dreifachverglasung“, bestätigt der pensionierte Polizeipräsident.







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