Wieder Verkehrschaos in Cochem: Nachdem Anwohner der Endertstraße seit Jahren für eine Geschwindigkeitsreduzierung kämpfen, zeigen sich ähnliche Probleme in der Ellerer Straße in Sehl. Auch hier leiden Anwohner unter Motorenlärm und Feinstaub.
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Wenn Rudi Berg in seinem Wohnhaus in Sehl am Esszimmertisch sitzt, hat er einen freien Blick auf die Ellerer Straße. Vorbeifahrende Fahrzeuge sind bei geschlossenen Fenstern kaum zu hören. „Wir haben auch Dreifachverglasung“, bestätigt der pensionierte Polizeipräsident.