Fluss fast ganz ausgetrocknet Warum ein Unternehmen jetzt Lieserwasser speichern will Christian Moeris 16.08.2026, 08:00 Uhr

i Die anhaltende Trockenheit macht sich auch am Pegel der Lieser in Wittlich bemerkbar. Der Fluss führt aktuell Niedrigwasser. TV/Ursula Bartz

22 Liter Wasser in der Sekunde entnimmt ein Wittlicher Unternehmen aus der Lieser. Nun ist ein Wasserspeicher geplant. Droht dem Ökosystem durch Wasserentnahme und Dürre nicht der Kollaps?

Es ist kaum mehr Wasser da! An den Wittlicher Lieserterrassen bietet sich derzeit ein trauriger Anblick: Die Dürre der letzten Wochen hat den Fluss fast vollständig ausgetrocknet und der Pegel ist nur noch wenige Zentimeter hoch. Da verwundert die Tatsache, dass ein Unternehmen an anderer Stelle im Wittlicher Stadtgebiet nach Angaben der Behörden rund „22 Liter Wasser pro Sekunde“ aus der Lieser entnimmt.







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