Wegen eines Eigentumsdeliktes will die Polizei die Wohnung eines 37-Jährigen in Bad Bertrich durchsuchen. Doch die Lage eskaliert, zwei Beamte werden verletzt.

Die Szene scheint zunächst unauffällig: Ein Mann lehnt sich aus dem Fenster des zweiten Stockes eines Hauses in der Bad Bertricher Kurfürstenstraße. Er raucht, er spricht mit Menschen auf der Straße. Aber: Diese Menschen sind Polizeibeamte. Sie haben vorher versucht, einen Durchsuchungsbeschluss umzusetzen – bei eben diesem Mann. Dieser wehrt sich, greift Beamte an und verschanzt sich anschließend in seiner Wohnung. An einem Handgelenk baumelt noch immer eine Handschelle.

i Dem 37-Jährigen wird ein Eigentumsdelikt vorgeworfen. Birgit Pielen

Was der 37-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht weiß: Die Polizisten haben sich zwar aus taktischen Gründen aus dem Gebäude zurückgezogen, aber bereits Unterstützungskräfte angefordert. Eine Spezialeinheit und eine Verhandlungsgruppe sind unterwegs nach Bad Bertrich. Die Hauptaufgabe einer Verhandlungsgruppe ist eine deeskalierende Gesprächsführung mit dem Täter, um eine friedliche Lösung der Situation herbeizuführen. Solche Spezialeinheiten werden grundsätzlich bei schwierigen Einsatzlagen wie Geiselnahmen, Erpressungen, Bedrohungen oder Amoklagen eingesetzt.

Die Polizei hat während des Einsatzes, der sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr ereignete, Teile der Fußgängerzone in der Kurfürstenstraße gesperrt – aus Sicherheitsgründen. Auch Rettungssanitäter sind vor Ort. Naheliegende Läden müssen schließen. Für Unbeteiligte bestand laut Polizei aber zu keiner Zeit eine Gefahr. Allerdings sind zwei Polizeibeamte durch die Gegenwehr des 37-Jährigen verletzt worden. Waffen waren dabei aber nicht im Spiel. Das teilte das Polizeipräsidium Trier auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Eigentumsdelikt führt zu Durchsuchung

Zu den Gründen des Durchsuchungsbeschlusses bei dem 37-Jährigen erklärte das Polizeipräsidium Trier, dass es sich um ein Eigentumsdelikt handele. Dazu gehören im Strafrecht beispielsweise Diebstahl, Raub, Unterschlagung und Sachbeschädigung.

Kurz vor 16 Uhr können die Kräfte der Spezialeinheiten den 37-Jährigen widerstandslos vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter.