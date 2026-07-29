Geschwister-Trio
Warum ein Mosel-Weingut alle Erwartungen übertrifft
Ein erfolgreiches Familienunternehmen: Mutter Doris, Vater Manfred, Tochter Lisa sowie die Söhne Michael und Frank (von rechts)
Ein erfolgreiches Familienunternehmen: Mutter Doris, Vater Manfred, Tochter Lisa sowie die Söhne Michael und Frank (von rechts)
Weingut Prüm/TV

Guten Wein machen viele Betriebe an der Mosel. Familie Prüm aus Brauneberg hat aber darüber hinaus etwas ganz Besonderes im Angebot. Zwei Brüder und ihre Schwester sind dabei sehr kreativ.

Lesezeit 3 Minuten
. Da ist jemand so richtig durchgestartet. Das Weingut Martin Prüm aus Brauneberg ist im November 2023 vom Vinum Weinguide Deutschland als Entdeckung des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Eineinhalb Sterne (von fünf möglichen) waren der Lohn. Ein Jahr später wurden daraus zwei Sterne, 2025 folgte Nummer drei.
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