Mit Schirm, Charme und Marone Warum ein Clown an der Mosel 400 Bäume pflanzt Ursula Bartz 16.05.2026, 12:00 Uhr

i 400 Kastanienbäume hat Christoph Engels im Alftal bereits gepflanzt, meist auf Streuobstwiesen. Ursula Bartz

Er ist bekannt wie ein bunter Hund: Christoph Engels, Komiker, Artist und Landwirt. Das Gelände rund um die Klostermühle in Bengel will er als Exempel dafür statuieren, wie sich dem Klimawandel begegnen lässt.

Wo er auftaucht, ist Leben, Lachen und gute Laune: So liebt es Christoph Engels, ausgebildeter Clown, Gaukler und Komiker. Schon von Weitem sticht er mit seinem knallrot gefärbten Schopf aus jeder Menschenmenge heraus. Seit 15 Jahren lebt der gebürtige Kröver in Bengel, hat dort die Klostermühle auf den Kopf gestellt und ihr schon mit vielen Projekten wie einer Straußenfarm und einem Bauernhofcafé Leben eingehaucht.







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