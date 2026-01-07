Bruttoinlandsprodukt steigt Warum die Wirtschaftskraft in Cochem-Zell hoch ist Dieter Junker 07.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Jahreswechsel ist auch die Zeit der Statistiker - und der Taschenrechner. Es wird gerechnet, es wird Bilanz gezogen und mit den Vorjahren verglichen. Wolfgang Filser. picture alliance / SZ Photo

Der Jahreswechsel ist auch die Zeit der Statistiker: Jetzt wird Bilanz gezogen, es wird gerechnet und verglichen – wie es beispielsweise um die Wirtschaftskraft im Kreis Cochem-Zell steht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Kreis Cochem-Zell deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems betrug das Bruttoinlandsprodukt im Kreis 2023 insgesamt 2,49 Milliarden Euro. Das ist gegenüber 2022, als das BIP bei 2,29 Milliarden Euro lag, eine Steigerung um 5,1 Prozent.







