Schiffsunfall Traben-Trarbach Warum die Viva One mit einer Brücke kollidierte Bernd Wientjes 07.09.2026, 09:54 Uhr

i Die Polizei ermittelt wegen der Schiffshavarie bei Traben-Trarbach. Jens Büttner/dpa

Ein Kreuzfahrtschiff kracht am Freitagabend gegen eine Moselbrücke. An Bord waren 150 Passagiere. Der Schiffsführer wird schwer verletzt. Was bisher zu dem Unfall und über die Ursache bekannt ist.

Riesenschreck für die rund 150 Passagiere auf dem Flusskreuzfahrtschiff „Viva One“ am Freitagabend: Gegen 22.20 Uhr kollidierte das 135 Meter lange Schiff mit einer Brücke bei Traben-Trarbach. Der Schiffsführer wurde dabei verletzt. Den Passagieren blieben nach ersten Angaben unverletzt.







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