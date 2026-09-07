Ein Kreuzfahrtschiff kracht am Freitagabend gegen eine Moselbrücke. An Bord waren 150 Passagiere. Der Schiffsführer wird schwer verletzt. Was bisher zu dem Unfall und über die Ursache bekannt ist.
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Riesenschreck für die rund 150 Passagiere auf dem Flusskreuzfahrtschiff „Viva One“ am Freitagabend: Gegen 22.20 Uhr kollidierte das 135 Meter lange Schiff mit einer Brücke bei Traben-Trarbach. Der Schiffsführer wurde dabei verletzt. Den Passagieren blieben nach ersten Angaben unverletzt.