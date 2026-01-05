Warum die Schülerzahlen in Cochem-Zell steigen

Die Schülerzahlen im Kreis Cochem-Zell steigen weiter an – wie in ganz Rheinland-Pfalz. Das wird wohl in den kommenden Jahren so bleiben.
Lesezeit 2 Minuten
Zum Beginn des Schuljahres 2025/26 besuchten insgesamt 6549 Kinder und Jugendliche eine der allgemeinbildenden Schulen im Kreis. Das sind 28 mehr als im vergangenen Schuljahr. Der Kreis folgt damit dem Landestrend, denn nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz verzeichnete das Land in diesem Schuljahr die höchste Schülerzahl seit 2011.