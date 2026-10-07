Im November statt September Warum die Moselweinkönigin ab jetzt später gewählt wird Annika Wilhelm 07.10.2026, 09:10 Uhr

i Im vergangenen Jahr wurde Teresa Oster (zweite von rechts) zur Moselweinkönigin gewählt. Damals fand die Wahl noch im September statt. Sie darf die Krone noch bis November tragen. Thomas Brost

Die Moselweinkönigin wird ab diesem Jahr erstmals im November gewählt. Gründe dafür gibt es gleich mehrere – auch große Weinfeste, wie etwa das Moselfest in Winningen, spielen dabei eine Rolle.

Die Moselweinkönigin wird in diesem Jahr erstmals im November gewählt, statt wie gewohnt im September. Woran liegt das? Wir haben beim Verein Moselwein nachgefragt, der die Wahl jährlich organisiert und ausrichtet.Geschäftsführer Ansgar Schmitz erklärt, dass es vorwiegend zwei Gründe für die Verschiebung gibt: Einerseits werden die Trauben immer früher gelesen, andererseits finden im September zig Weinevents und andere Veranstaltungen statt, die ...







Artikel teilen

Artikel teilen