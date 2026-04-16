Arbeiten in Flaumbachnähe Warum die L 202 bei Treis monatelang gesperrt ist Thomas Esser 16.04.2026, 06:00 Uhr

i Zu Wochenbeginn starteten auf einem Streckenabschnitt der L 202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport wichtige Instandsetzungsarbeiten, die eine Vollsperrung für ca. drei bis vier Monate erforderlich machen. Thomas Esser

Seit dem Wochenbeginn ist die L202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport voll gesperrt. Das bleibt monatelang so. Doch der Grund ist keine Fahrbahnsanierung.

Die bereits seit Jahren stark in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahnoberfläche der Landesstraße (L) 202 zwischen der Ortschaft Treis-Karden (Ortsteil Treis) und dem Kloster Engelport, die manche Einheimische auch gerne scherzhaft als Stoßdämpferteststrecke bezeichnen, unterliegt derzeit einer dringlichen Baumaßnahme.







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