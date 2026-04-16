Arbeiten in Flaumbachnähe
Warum die L 202 bei Treis monatelang gesperrt ist
Zu Wochenbeginn starteten auf einem Streckenabschnitt der L 202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport wichtige Instand
Zu Wochenbeginn starteten auf einem Streckenabschnitt der L 202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport wichtige Instandsetzungsarbeiten, die eine Vollsperrung für ca. drei bis vier Monate erforderlich machen.
Thomas Esser

Seit dem Wochenbeginn ist die L202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport voll gesperrt. Das bleibt monatelang so. Doch der Grund ist keine Fahrbahnsanierung.

Lesezeit 1 Minute
Die bereits seit Jahren stark in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahnoberfläche der Landesstraße (L) 202 zwischen der Ortschaft Treis-Karden (Ortsteil Treis) und dem Kloster Engelport, die manche Einheimische auch gerne scherzhaft als Stoßdämpferteststrecke bezeichnen, unterliegt derzeit einer dringlichen Baumaßnahme.

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