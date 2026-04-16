Seit dem Wochenbeginn ist die L202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport voll gesperrt. Das bleibt monatelang so. Doch der Grund ist keine Fahrbahnsanierung.
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Die bereits seit Jahren stark in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahnoberfläche der Landesstraße (L) 202 zwischen der Ortschaft Treis-Karden (Ortsteil Treis) und dem Kloster Engelport, die manche Einheimische auch gerne scherzhaft als Stoßdämpferteststrecke bezeichnen, unterliegt derzeit einer dringlichen Baumaßnahme.