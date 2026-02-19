Freie Wähler bei Landtagswahl Warum die FW Cochem-Zell keinen Direktkandidaten haben Dieter Junker 19.02.2026, 07:00 Uhr

i Die Freien Wähler können im Kreis Cochem-Zell nur über die Zweitstimme gewählt werden, ein Direktkandidat tritt im Wahlkreis nicht an. Der frühere Bitburger Landrat Joachim Streit tritt wieder als Spitzenkandidat an. Dieter Junker

Für die Freien Wähler gibt es bei der Landtagswahl diesmal keine Erststimmen. Woran das liegt.

Vor fünf Jahren war es mehr als ein Achtungserfolg. Die Freien Wähler holten mit ihrer Direktkandidatin Tanja Schmidt aus Valwig bei den Erststimmen 9,3 Prozent, womit sie gleich auf dem dritten Platz im Kreis landeten. Doch dieser Erfolg kann nicht wiederholt werden, denn bei dieser Landtagswahl gibt es im Wahlkreis keine Direktkandidatur der Freien Wähler, die Partei ist im Kreis Cochem-Zell nur über die Zweitstimme zu wählen.







