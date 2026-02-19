Für die Freien Wähler gibt es bei der Landtagswahl diesmal keine Erststimmen. Woran das liegt.
Vor fünf Jahren war es mehr als ein Achtungserfolg. Die Freien Wähler holten mit ihrer Direktkandidatin Tanja Schmidt aus Valwig bei den Erststimmen 9,3 Prozent, womit sie gleich auf dem dritten Platz im Kreis landeten. Doch dieser Erfolg kann nicht wiederholt werden, denn bei dieser Landtagswahl gibt es im Wahlkreis keine Direktkandidatur der Freien Wähler, die Partei ist im Kreis Cochem-Zell nur über die Zweitstimme zu wählen.