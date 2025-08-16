Die Eisdiele Vittoria in der Kurfürstenstraße im Kurort Bad Bertrich hat seit Ende Juli geschlossen. Der Inhaber Giuliano Montemurri musste den Betrieb aufgeben, weil die Kundschaft ausblieb, wie er der Rhein-Zeitung mitteilte. Zunächst soll jedoch eine „Eis-to–Go“-Station erhalten bleiben. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Die Eisdiele war das einzige Geschäft im Kurort, das selbst gemachtes Eis anbot – dennoch konnte sich das Café nicht halten. Der Grund ist so einfach wie folgenreich: „In Bad Bertrich ist nichts los, wir haben einfach zu wenig Gäste“, erklärte Betreiber Giuliano Montemurri. Zunächst wurde unserer Zeitung das Gerücht zugespielt, dass das gegenüberliegende „Haus Gisela“, eine seit Jahren leer stehende Immobilie, ein Grund für die Schließung sei. Im Volksmund wird das Gebäude als „Schrottimmobilie“ bezeichnet und trägt nicht unbedingt zur Verschönerung der Ortsgemeinde bei.

i Das ist die "Schrottimmobilie" in der Fußgängerzone von Bad Bertrich. Birgit Pielen

Dieses Gerücht konnte der Inhaber aber ausräumen: „Das ist ein Schrotthaufen, hat aber nichts mit meinem Geschäft zu tun.“ Wie es in Zukunft für ihn weiter geht, ist noch nicht ganz klar. Was aber fest steht, der Inhaber wird auch weiterhin in Bad Bertrich wohnen. Er besitzt dort ein Haus und lebt seit 28 Jahren in dem Ort. Die Eisdiele hatte er vor zehn Jahren eröffnet – eigentlich in guter Lage, mitten in der Fußgängerzone. Aber selbst in der Hochsaison läuft es überschaubar. „Wir haben jetzt noch weniger Gäste als in der Corona-Zeit“, sagt Montemurri kopfschüttelnd.

i Die Eisdiele Vittoria ist (noch) in der Kurfürstenstraße, aber mit eingeschränktem Angebot. Birgit Pielen

Eine Übergangslösung hat der Inhaber aber parat. In seiner Auslage bietet er „Eis-To-Go“ an. Ob es das Eis zum Mitnehmen auch längerfristig geben wird, steht noch in den Sternen. Giuliano Montemurri will erst mal abwarten, wie die nächsten Wochen verlaufen. Vielleicht tourt er demnächst auch mit einem Eisbus durch die Lande. Mal sehen. Von der klassischen Gastronomie hat er jedenfalls die Nase voll.