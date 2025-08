Die Endertstraße in Cochem gilt als meistbefahrene Straße in der Kreisstadt. Eine Belastung für die Anwohner. Seit gut drei Jahren kämpft die Bürgerinitiative (BI) Endert deshalb darum, den Verkehr zu beruhigen. Mit Fahrverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Was bisher passiert ist: Bemühungen um ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde blieben bislang ohne Erfolg. Vor rund einem Monat hat die Stadt aber eine Geschwindigkeitsanzeige auf Höhe des Campingplatzes installiert. „Auf Wunsch der BI“, sagt Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz. Da es nicht einfach ist, schnell an entsprechende Geräte zu kommen, hat Schmitz die Anlage an anderer Stelle abbauen lassen, um sie in der Endert aufzubauen.

i Die BI fordert seit Jahren, ein Tempolimit in der Endertstraße einzuführen. Ulrike Platten-Wirtz

Ob es etwas gebracht hat, also, ob Fahrzeuge seitdem langsamer unterwegs sind? Da gehen die Meinungen auseinander. Anwohner Franz-Josef Sabel hat schon das Gefühl, dass „die Autos ein bisschen langsamer fahren“. Sabel betreibt eine kleine Pension in der Endertstraße.

Ein paar Häuser weiter ist das Ehepaar Hölzenbein zu Hause. Ihrem Empfinden nach zeigt die Anzeige keinerlei Wirkung. „Es ist einfach unglaublich laut. Früher haben wir gern vor dem Haus draußen gesessen, heute gießen wir da nur noch die Blumen“, bedauert Heike Hölzenbein. Und sie fügt an, dass man bei geöffneten Fenstern im Sommer auch drinnen sein eigenes Wort nicht verstehe. Das liege zum einen am hohen Verkehrsaufkommen, zum anderen daran, dass zu schnell gefahren werde.

„Ohne die neuen Schallschutzfenster könnte man hier gar nicht mehr wohnen.“

Franz-Josef Sabel

Beim Bau der zweiten Röhre für den Kaiser-Wilhelm-Eisenbahntunnel vor rund zehn Jahren wurde der Einbau von Schallschutzfenstern bei den betroffenen Anwohnern bezuschusst. Davon haben auch viele Bewohner der Endertstraße Gebrauch gemacht. „Ohne die neuen Fenster könnte man hier gar nicht mehr wohnen“, fügt Sabel an.

Doch der Kampf der BI geht weiter. Im vorigen Jahr schöpfte man Hoffnung wegen einer Novellierung im Landes-Straßenverkehrsgesetz. „Die Straßenverkehrsordnung wurde in einem Punkt neu geregelt“, erklärte Jutta Blatzheim-Roegler (Bündnis90/Die Grünen), Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags und unter anderem Sprecherin für Straßeninfrastruktur bei einer Begehung der Endertstraße. Durch die Neuregelung des Paragrafen 45, Absatz 9, der Straßenverkehrsordnung sollen laut Blatzheim-Roegler Geschwindigkeitsreduzierungen von Tempo 50 auf Tempo 30 einfacher umzusetzen sein. „Passiert ist aber trotzdem noch nichts“, moniert Pedro Hoffmann, Sprecher der BI.

Inzwischen mehren sich die Punkte, die die BI angehen möchte. „Wir fordern ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde, außerdem braucht es deutliche Hinweisschilder an der Autobahn, damit vor allem Lkw über die Panoramastraße umgeleitet werden. Und ein Radweg ist erforderlich zur Sicherheit der Radfahrer und auch der Fußgänger. Denn häufig wird aus Angst vor den Fahrzeugen der Gehweg von Radlern befahren“, weiß Hoffmann. Entsprechende Markierungen, die vonseiten der Stadt angebracht wurden, hat die BI moniert, woraufhin die Stadt die Hinweise wieder entfernen ließ.

Die BI hat eigene Verkehrszählungen vorgenommen

In Sachen Verkehrsaufkommen hat die BI Messungen in Eigenregie durchführen lassen, die belegen, dass täglich rund 8000 Fahrzeuge hier unterwegs sind. „Es gibt immer mehr Autos und Schwertransporte“, besonders schlimm findet Hoffmann, dass die Ladung von Lkws häufig nicht abgedeckt ist und die Staubbelastung für die Anwohner so noch verstärkt wird. „Ich kann täglich die Fensterbänke putzen, das Wasser ist jedes Mal schwarz“, merkt Heike Hölzenbein an.

Ihr Nachbar Franz-Josef Sabel ist erst 2017 aus Heidelberg wieder in sein Elternhaus in Cochem zurückgekommen. „Früher waren wir immer mal für ein paar Tage hier, da ist uns das nicht so aufgefallen, wie laut es ist. Aber jetzt, wo wir dauerhaft hier leben, finden wir es unerträglich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht zurückgekommen“, betont Sabel. Sich vor der Tür mit Leuten zu unterhalten, ist für ihn wegen des Verkehrslärms geradezu unmöglich.

BI-Sprecher Pedro Hoffmann hat sich zu einer Art Kontrolleur der Endertstraße entwickelt. „Ich stehe oft an der Senfmühle und komme mit Leuten ins Gespräch, um sie auf die Situation aufmerksam zu machen“, sagt er. „Meistens versteht man auf der Straße sein eigenes Wort nicht, weil es so laut ist.“ Eine weitere Herausforderung stellt sich bei dem Versuch, die Straße zu überqueren. „Es muss ein zweiter Zebrastreifen her“, fordert Hoffmann. Einer befindet sich zwar auf Höhe des Parkhauses. „Doch wer weiter oben die Straßenseite wechseln möchte, setzt sich großen Gefahren aus.“

An e inigen Häusern zeigen sich Risse

An einigen Häusern zeigen sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bereits Risse an den Außenwänden. Dazu kommt, dass es immer schwieriger wird, mit dem Auto das eigene Grundstück zu verlassen, um auf die Endertstraße aufzufahren. „Ich stehe manchmal eine Viertelstunde da, bis ich eine Lücke erwische“, betont Anwohner Hans-Werner Kreutz.

Mit ihren Bemühungen, den Verkehr zu entzerren, ist die BI bisher nicht weitergekommen. Ein Tempolimit von offizieller Stelle einzurichten, gestaltet sich als schwierig. Franz-Josef Sabel hat aber noch einen anderen Vorschlag in petto: „Warum kann man den keine Schwellen in die Fahrbahn einbauen oder Engstellen errichten? Das geht doch in anderen Straßen auch.“ Das Argument, dass es sich bei der Endertstraße um einen Autobahnzubringer handele, ist für die BI nicht nachvollziehbar.