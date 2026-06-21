Weltweit tragen 241 Regionen in 51 Ländern das Siegel UNESCO Global Geopark, in Deutschland sind es acht. Der Geopark Vulkaneifel gehört seit 2015 dazu. Was bringt der Titel der Region konkret?
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Es gibt Orte, an denen sich spüren lässt, dass die Erde lebt. Die Vulkaneifel ist so ein Ort. Mitten im Wald blubbert kohlendioxidhaltiges Wasser aus dem Boden, direkt im Dorf schießt ein Geysir in den Himmel und Maare – häufig mit Wasser gefüllte Explosionskrater – prägen als „Augen der Eifel“ das Gesicht der Region wie kein anderes Phänomen.