Nanu? Das Moselbad in Bernkastel-Kues wurde doch erst 2022 saniert. Jetzt sollen wieder 2,8 Millionen Euro locker gemacht werden. Wie passt das zusammen? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Bernkastel-Kues. Das dürfte den einen oder anderen verwundert haben: In der vergangenen Sitzung des Verbandsgemeinderates wurden Anträge für die Sanierung des Moselbads beschlossen. Moselbad, war da nicht was? In der Tat: Das Bernkastel-Kueser Moselbad, das über ein Innen- und ein Außenbecken verfügt, ist tatsächlich von 2020 bis 2022 bereits umfangreich saniert worden.