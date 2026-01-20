Schwimmspaß in Bernkastel-Kues Warum das Moselbad nach drei Jahren wieder saniert wird Hans-Peter Linz 20.01.2026, 19:10 Uhr

i Das Moselbad in Bernkastel-Kues ist ein beliebter Freizeittreff. TV/Praktikantin Anna Zonker

Nanu? Das Moselbad in Bernkastel-Kues wurde doch erst 2022 saniert. Jetzt sollen wieder 2,8 Millionen Euro locker gemacht werden. Wie passt das zusammen? Wir haben nachgefragt.

Bernkastel-Kues. Das dürfte den einen oder anderen verwundert haben: In der vergangenen Sitzung des Verbandsgemeinderates wurden Anträge für die Sanierung des Moselbads beschlossen. Moselbad, war da nicht was? In der Tat: Das Bernkastel-Kueser Moselbad, das über ein Innen- und ein Außenbecken verfügt, ist tatsächlich von 2020 bis 2022 bereits umfangreich saniert worden.







