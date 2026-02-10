Bernkastel-Wittlich Warum das Café im Kurhaus wieder geschlossen hat 10.02.2026, 09:08 Uhr

i Deniz und Murat Erkan waren im März 2025, als dieses Bild entstanden ist, noch voller Hoffnung, dass das Café ein Erfolg werden würde. Christina Bents

Sie hatten viele Ideen, aber die Gäste blieben aus. Wie es im Kurhaus weitergehen soll.

Manderscheid. Der Blick in den Kurpark, Touristen, die wandern oder klettern, gute Ideen und Freude an der Arbeit in der Gastronomie. Eigentlich die besten Voraussetzungen, um das Café im Foyer des Kurhauses erfolgreich zu betreiben. Deniz und Murat Erkan waren auch optimistisch, als sie vor zehn Monaten, zu Beginn der Saison am 30 März 2025 gestartet sind.







