Am Kirmesfreitag wird in Müden die 25-jährige Chantal Möntenich zur neuen Weinkönigin gekrönt. Wie es dazu kam und was das Fest für Gäste alles bereithält.

Ganz unerfahren ist Müdens neue Weinkönigin nicht, denn Chantal Möntenich repräsentiert ihren Heimatort schon seit zwei Jahren als Weinprinzessin. „Vorher war ich auch schon Weinprinzessin in Treis-Karden“, erklärt die 25-Jährige. Damals sprang sie ihrer Freundin zur Seite, die als Weinkönigin in der Doppelgemeinde eine Prinzessin suchte. „Und diesmal ist es ähnlich“, schmunzelt Chantal Möntenich und erklärt, wie es dazu kam, dass sie nun das Zepter übernimmt. „Eigentlich hatte ich das gar nicht auf meiner To-do-Liste“, fügt die gelernte Notarfachangestellte an. Es gibt in Müden nämlich eine Anwärterin für das Amt. „Die ist allerdings noch zu jung und möchte noch ein Jahr warten“, sagt Chantal. Damit die Tradition nicht ins Stocken gerät, hat sie sich dazu bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. „Aber nur für ein Jahr“, fügt Chantal an.

„Es ist mir wichtig, Traditionen aufrechtzuerhalten.“

Chantal Möntenich

Erst seit sieben Jahren gibt es in Müden wieder regelmäßig Weinmajestäten. „Bis dahin hatte man im Dorf Schwierigkeiten, junge Frauen für das Amt zu begeistern“, weiß Müdens Ortschef Franz Oberhausen. Um keinen erneuten Bruch zu riskieren, hat Chantal Möntenich lieber zugesagt: „Es ist mir wichtig, Traditionen aufrechtzuerhalten“, sagt die Königin in spe.

Ein Weinfest hat Müden, trotz vier Vollerwerbswinzern, keins. Die Inthronisierung findet deshalb an der Kirmes statt. „Das ist unser höchstes Fest“, sagt Oberhausen. Gefeiert wird zu Ehren des heiligen Stephanus und das, obwohl man den Stephanstag doch als Fest am zweiten Weihnachtstag kennt. Dass der Märtyrer in Müden im Augst verehrt wird, hat einen Grund: „Am 3. August gedenkt die katholische Kirche der Auffindung der Gebeine des Heiligen“, weiß Oberhausen. Genau wie im benachbarten Pommern wird auch in Müden am Wochenende nach dem 3. August das Patronatsfest des heiligen Stephanus gefeiert.

Fünf Tage lang wird gefeiert

Der Junggesellenverein, der älteste Verein des Dorfes, ist Ausrichter des fünftägigen Festes. Den Auftakt macht am Freitag, 1. August, ein Festumzug, bei dem alle Vereine in Uniform zuerst den Ortschef an seinem Wohnhaus abholen und anschließend die Weinkönigin. Gemeinsam zieht der Tross dann zum Festzelt, wo Chantal Möntenich von ihrer Vorgängerin die Krone erhält. „Ich habe auch zwei Prinzessinnen sowie zwei Bacchantinnen an meiner Seite“, freut sich Chantal Möntenich. Für die 25-Jährige ist das Schönste an der Kirmes, dass viele, die nicht mehr im Dorf wohnen, zum Feiern wieder in die Heimat kommen. Der Kirmessamstag steht ganz im Zeichen von Musik und Tanz. Sonntags gibt es eine Prozession nach kirchlichem Vorbild. „Ähnlich wie an Fronleichnam, nur ohne Blumenteppiche“, weiß Oberhausen. Zu den Glanzlichtern gehört auch die Verbrennung des Kirmespitters am Dienstag, eine Tradition, die auch in Bruttig-Fankel und Grenderich noch gepflegt wird. Der Kirmespitter wird in Form einer Strohpuppe am Stock durchs Dorf getragen und wird für alle möglichen Schandtaten bestraft, bevor er dann auf der Wiese neben dem Festzelt verbrannt wird und damit die Kirmes beendet.