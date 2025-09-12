In Bad Bertrich finden sich gleich zwei leerstehende Immobilien an einer Stelle: Das Haus Gisela und das Haus Daheim sorgen nicht gerade für eine Verschönerung des idyllischen Kurortes. Doch warum stehen sie seit Jahren leer?

Mitten im Zentrum von Bad Bertrich finden sich gleich zwei Leerstände, die nur durch ein Gebäude voneinander getrennt sind. Manch einer würde das Haus Gisela und das Haus Daheim als Schrottimmobilien bezeichnen, da sie nach all den Jahren heruntergekommen sind.

Die untere Etage von Haus Gisela ist mit grünem Stoff verhangen, auf dem Plakate vom Gesundland Vulkaneifel befestigt wurden. Ein rotes Band sperrt das Gebäude ab. Laut Gerüchten sei die Immobilie der Grund dafür, dass die Eisdiele Vittoria direkt nebenan schließen musste, doch das verneinte der Inhaber Giuliano Montemurri. Auch das Haus Daheim sah wohl einmal besser aus: Mittlerweile blättert der Putz von der Fassade.

Die leerstehende Immobilie Haus Daheim steht in der Friedrichstraße in Bad Bertrich. Nina Legler

Ortsbürgermeister Christian Arnold erläutert, dass beide Immobilien nicht der Gemeinde gehören, sondern in privater Hand liegen. Zwar wurde das Haus Gisela dem Ort für einen sehr geringen Preis zum Kauf angeboten, doch die Gemeinde könnte die damit einhergehende Sanierung des Grundstückes nicht finanzieren. Beide Gebäude müssten abgerissen werden, damit die Plätze neugestaltet werden könnten. „Da wir leider eine der höchstverschuldeten Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind, können wir uns das nicht leisten“, erklärt der Bürgermeister.

Dabei hätte Willi Bussmann, ehemaliger Beigeordneter und mittlerweile Ratsmitglied der Gemeinde, schon Ideen für die Nutzung der Grundstücke. Bussmann erzählt: „In Bad Bertrich fehlt ein Imbiss für den Durchgangsverkehr, der könnte das Haus Daheim ersetzen.“ Und auf dem Grundstück von Haus Gisela könnte nach dem Abriss ein mediterraner Garten entstehen, stellt sich Bussmann vor.

Doch was mit den leerstehenden Gebäuden passiert, liegt nicht in der Hand der Gemeinde, berichtet Arnold: „Die Ortsgemeinde kann zwar auf Mängel hinweisen, hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Umsetzung.“ Solange die Besitzer nicht selbst Hand anlegen, werden das Haus Gisela und das Haus Daheim wohl die umgangssprachlichen Schrottimmobilien von Bad Bertrich bleiben.