Mobilität Warum auf der A1 so viele WCs dicht sind Hans-Peter Linz 15.05.2026, 15:00 Uhr

i Die alte Toilettenanlage in Rivenich wurde immer wieder beschmiert und beschädigt. TV/Christian Moeris

Wer auf der A1 zwischen der Eifel und Trier unterwegs ist, braucht derzeit vor allem eines: eine starke Blase. Von ehemals acht WC-Anlagen zwischen Mehren und der Mehringer Höhe ist aktuell nicht einmal mehr die Hälfte in Betrieb.

„Alle Toiletten auf den Rastplätzen der A1 von Mehren bis Riol sind gesperrt. Welcher normale Mensch hält den Blasendruck so lange aus?“, ärgert sich ein Volksfreund-Leser und fragt in der Redaktion nach. Tatsächlich: Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet kaum einen Parkplatz mit WC.







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