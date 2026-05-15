Wer auf der A1 zwischen der Eifel und Trier unterwegs ist, braucht derzeit vor allem eines: eine starke Blase. Von ehemals acht WC-Anlagen zwischen Mehren und der Mehringer Höhe ist aktuell nicht einmal mehr die Hälfte in Betrieb.
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„Alle Toiletten auf den Rastplätzen der A1 von Mehren bis Riol sind gesperrt. Welcher normale Mensch hält den Blasendruck so lange aus?“, ärgert sich ein Volksfreund-Leser und fragt in der Redaktion nach. Tatsächlich: Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet kaum einen Parkplatz mit WC.